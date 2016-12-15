Нідерланди досягли домовленостей з лідерами ЄС щодо асоціації між Україною та Євросоюзом
20:17, 15 грудня 2016Політика
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте досяг домовленостей із лідерами Європейського Союзу, які дозволяють розблокувати ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Прем'єр Нідерландів досяг домовленостей з лідерами ЄС / REUTERS
Про це повідомив прем’єр Рютте, передає телеканал NOS.
"Рютте досяг домовленостей щодо додатку до Угоди про асоціацію. З цим він хоче ратифікувати документ після негативного голосування на референдумі. Після 1,5 години переговорів із лідерами ЄС вони домовилися з побажанням Нідерландів зробити додаткове пояснення до Угоди", – повідомляє телеканал.
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Зокрема, ці пояснення стосуються того, що Україна не отримає автоматично членство в ЄС, не буде військової співпраці, і що українці не зможуть швидко почати працювати в ЄС.
Це рішення ще повинен затвердити Європарламент.
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Новина в сюжеті: Нідерланди та асоціація ЄС з Україною