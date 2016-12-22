Замість Савченко Україну в ПАРЄ представлятиме Борислав Береза - нардеп

Про це заявила народний депутат Ганна Гопко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сьогоднішнє голосування (щодо виключення Савчено з делегації) показує, що на місці Савченко, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив у ПАРЄ, який знає кілька іноземних мов, представляти Україну і відстоювати інтереси держави", - сказала Гопко.

За її словами, наразі невідомо, хто буде його заступником.

"Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, бо зараз здається, що це квота "Народного фронту". Будемо з'ясовувати пропозиції та кандидатури, хто буде заступником Берези", - зазначила нардеп.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент скасував внеквотне обрання народного депутата Надії Савченко до складу делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Прийнятою постановою, внесеною членами Комітету ВР у закордонних справах, передбачено виключити пункт 2 постанови «Про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій і міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та народного депутата України восьмого скликання Надії Вікторівни Савченко».

Відповідним пунктом пропонувалося внеквотно обрати Савченко членом постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ.