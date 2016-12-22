Рада виключила Савченко з делегації у ПАРЄ

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову № 5572 про внесення змін до постанови "Про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та народного депутата України восьмого скликання Надії Вікторівни Савченко" від 25 грудня 2014 року № 45-VIII проголосували 237 народних депутатів із 324 зареєстрованих у сесійній залі.

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Ухваленою постановою, внесеною членами Комітету ВР у закордонних справах, передбачено виключити пункт 2 з постанови «Про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та народного депутата України восьмого скликання Надії Вікторівни Савченко».

Відповідним пунктом пропонувалося позаквотно обрати Савченко членом постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Як заявив під час представлення проекту постанови голова постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат від ”Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар’єв, внесення змін до постанови обумовлюється "зміною обставин, за яких її було прийнято", - коли Савченко незаконно утримувалася під вартою на території Росії.

За його словами, включення Савченко до складу делегації позаквотно "надало їй підтримку цієї впливової міжнародної парламентської організації, що значною мірою сприяло звільненню та поверненню в Україну".

Як пояснив Ар'єв, з огляду на те, що "на сьогоднішній день змінилися обставини і тепер маємо наявне недотримання рівності умов призначення членів постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ та з метою точнішого дотримання положень статуту Ради Європи та правил процедури ПарламентськоїаАсамблеї Ради Європи в частині рівного і пропорційного формування складу національної делегації в ПАРЄ, виходячи з пропорційного представництва у них фракцій і груп", члени Комітету у закордонних справах ухвалили рішення внести на розгляд ВР цей проект постанови.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони.

Фракція «Батьківщина» на засіданні 16 грудня вирішення виключити зі свого складу Савченко «за діяльність, не сумісну з програмними засадами і принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді».

Савченко обиралася до ВР під №1 у списку партії “Батьківщина”. Після виключення її з фракції вона залишається народним депутатом і буде позафракційною.

20 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту оголосив про виключення Савченко із фракції «Батьківщина».

Секретар Комітету ВР з питань європейської інтеграції Олена Сотник пояснила, що в питанні перебування Савченко у складі делегації ПАРЄ йде не про виключення її з делегації, а про те, що вона була «позаквотною частиною делегації».