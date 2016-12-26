Скандальна резолюція РБ ОНН: Україна та Ізраїль спробують не допустити підвищення "градусу дискусії"

Українська сторона висловила розчарування емоційною реакцією окремих ізраїльських посадовців та політиків результатами голосування у Нью-Йорку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

"26 грудня 2016 року до МЗС України було запрошено посла Держави Ізраїль в Україні Еліава Бєлоцерковські з метою обговорення подальшого розвитку двосторонніх відносин у ситуації, що склалася після ухвалення РБ ООН резолюції 2334 щодо становища на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

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Послу Ізраїлю пояснили мотиви, які зумовили українську підтримку резолюції. Наголошувалось, що Україна дотримується послідовної позиції у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

За підсумками зустрічі сторони домовилися зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві.

Як повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца в ефірі "112 Україна", сторони домовились зосередити зусилля на підготовці низки важливих двосторонніх заходів, зокрема проведенні у Києві чергового раунду переговорів щодо проекту угоди про вільну торгівлю, підготовці до підписання імплементаційного протоколу до ратифікованої угоди про трудову міграцію, а також буде узгоджено графік контактів високого рівня на 2017 рік.

Речниця сподівається, що емоційна дискусія не завадить традиційно дружнім українсько-ізраїльским відносинам, які завжди були засновані на взаємній повазі та спільності інтересів.

"Будь-яке голосування України, окрім за резолюцію, воно фактично опосередковано визнавало б дії, наприклад, РФ на території окупованого Криму", - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом.

Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту резолюцію Ради безпеки ООН.