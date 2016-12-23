Трамп заявив, що відносини ООН і США зміняться
23:37, 23 грудня 2016Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після його вступу на посаду глави держави відносини ООН і США зміняться.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Що стосується ООН, все буде інакше після 20 січня", - йдеться в повідомленні.
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As to the U. N., things will be different after Jan. 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016
При цьому Трамп не уточнив, про які саме зміни йдеться.
Відзначимо, що трохи раніше Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.
Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти.
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