Трамп заявив, що відносини ООН і США зміняться

23:37, 23 грудня 2016
Світ
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після його вступу на посаду глави держави відносини ООН і США зміняться.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Що стосується ООН, все буде інакше після 20 січня", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Трамп не уточнив, про які саме зміни йдеться.

Відзначимо, що трохи раніше Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти.

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Теги: #ООН#Трамп