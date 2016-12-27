Трампу запропонують компроміс щодо окупованого Росією Криму - Bild
07:45, 27 грудня 2016Політика
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Колишній американський держсекретар Генрі Кіссенджер розробляє план для Дональда Трампа щодо нормалізації відносин США з Росією.
Дональд Трамп / REUTERS
Кіссенджер повинен стати посередником між Трампом і Путіним, передає Bild, посилаючись на дані європейських спецслужб.
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"Росія гарантує безпеку у Східній Європі і поступово знижуватиме свою активність у цьому регіоні. Натомість Захід не буде втручатися у кримське питання", – пише Bild.
Трампу також пропонують визнати верховенство Росії на південно-західних територіях колишнього СРСР й домогтися скасування санкцій проти Москви.
Раніше обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, висловив упевненість у перемозі США в разі "гонки ядерних озброєнь".
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