Біржові індекси в США впали після двох днів зростання

Американські біржові індекси впали за підсумками торгової сесії 9 грудня, повідомляє AFP. Dow Jones спустився на 2,66 відсотка до 8696,27 пункта, Nasdaq - на 1,55 відсотка до 1547,34 пункта, а S&P500 - на 2,29 відсотка до 888,85 пункта.

На думку фінансових аналітиків, таким чином ринок прореагував на подальшу невизначеність щодо надання фінансової допомоги американським автовиробникам. 8 грудня Демократична партія внесла до Конгресу проект надання "детройтській трійці" автогігантів (Chrysler, Ford і General Motors) допомоги у розмірі 15 мільярдів доларів, проте дебати про доцільність цього кроку тривають. Прес-секретар Білого Дому Дана Періно заявила, що перед тим, як сума буде виділена, треба ще "опрацювати безліч питань, частина з яких є технічними, а частина - дещо суттєвіші".

Другим серйозним чинником, що вплинув на настрої інвесторів, стали негативні прогнози щодо американських корпорацій Texas Instruments і FedEx, які можуть стати новими жертвами фінансової кризи. Крім того, зазначають експерти, падіння котирувань було викликане тим, що ринок компенсував значне зростання напередодні, а інвестори фіксували прибуток.

Ціни на нафту також впали. Ф`ючерси на нафту марки WTI з постачанням у січні подешевшали на 1,64 долара і продавалися за ціною 42,07 долара за баррель.

Лента.ру