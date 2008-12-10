Ющенко чекає від МВФ ще однієї позитивної відповіді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що Україна забезпечить виконання всіх досягнутих домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні на зустрічі з місією МВФ.

На початку зустрічі Президент подякував Міжнародному валютному фонду за допомогу Україні у період світової фінансової кризи і дав високі оцінки роботи з МВФ, яку за останній місяць провели Національний банк, Міністерство економіки та Міністерство фінансів.

В.ЮЩЕНКО запевнив, що українська сторона чітко дотримується тих домовленостей і зобов`язань, які передбачені у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Йдеться про заходи бюджетної, валютної політики, забезпечення ліквідності українських банків. «Українська сторона забезпечить виконання всіх досягнутих домовленостей», – підкреслив глава держави.

За словами Президента, дуже важливо мати спільну оцінку ситуації та спільне бачення шляхів подолання наслідків світової фінансової кризи.

В.ЮЩЕНКО звернувся з проханням до МВФ оперативно розглянути та підтримати додаткові заходи, що напрацьовуються експертами з метою пом`якшити негативні економічні тенденції в українській економіці (зокрема, до таких додаткових заходів відноситься фінансування проектів, пов`язаних з підготовкою до проведення Євро-2012, завершенням об`єктів житлового будівництва з високим ступенем готовності).

«Хотів би звернутися до вас з проханням про можливість позитивної відповіді по тих нових тенденціях, які виникають в економіці, особливо в таких заходах, як теми рекапіталізації банківської системи та рефінансування найбільш чутливих галузей української економіки», – сказав Президент.

З української сторони у зустрічі взяли участь голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, що постраждала внаслідок світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

1 грудня до України прибула місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Джейлою ПАЗАРБАЗІОЛУ, яка з 2 грудня проводила моніторинг ситуації в українській економіці.