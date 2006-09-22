Сьогодні в Москві прем`єр-міністр України Віктор Янукович проведе чергові переговори з прем`єром Михайлом Фрадковим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером. Головне питання - ціна на російський газ для України в 2007 році, але шукати відповідь в теках у Міллера і Януковича не варто: в інтризі беруть участь Брюссель і Вашингтон. Енергетична війна за Україну загострюється .

Росії важливо зберегти європейський ринок, тому, щоб не сваритися з ЄС через зрив постачань, вона не буде різко підвищувати ціни на газ Україні, вважають експерти. Але й від спроб узяти під контроль ГТС України не відмовиться - а зробити це можна тільки разом з ЄС. Виходить, що від українських пропозицій ціна на газ майже не залежить. «Йде потрійна гра, - говорить відомий німецький політолог Олександр Рар, - 23 вересня на зустрічі «євротрійки» Путін також обговорюватиме умови українського транзиту». А це означає, що 22 вересня в Москві остаточну ціну на газ Януковичу не назвуть.

РБК