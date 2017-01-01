Туск: Українці для мене - знак надії
01:13, 01 січня 2017Політика
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Голова Європейської Ради Дональд Туск привітав українців з новорічними та різдвяними святами.
Туск привітав українців із новорічними святами / фото УНІАН
Відповідне звернення було продемонстровано на українських телеканалах перед зверненням президента Петра Порошенка.
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"Дорогі українці, братній європейський народе... ви для мене і багатьох європейців - знак надії, бо у році, що минає, так само, як і у попередні роки, ви показали світові, що таке відвага і рішучість у суспільному житті", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, в Україні у новорічну ніч під час проведення масових заходів до гарантування громадської безпеки буде задіяно близько 10 тис. працівників Національної поліції та тисяча військовослужбовців Національної гвардії.
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