У новорічну ніч порядок в Україні забезпечуватимуть 11 тисяч правоохоронців
13:00, 31 грудня 2016Суспільство
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В Україні у новорічну ніч під час проведення масових заходів до гарантування громадської безпеки буде задіяно близько 10 тис. працівників Національної поліції та тисяча військовослужбовців Національної гвардії.
Поліція посилить патрулі у святкову ніч / УНІАН
Як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, у новорічну ніч у країні заплановано понад тисячу новорічних масових заходів за участю майже 750 тис. громадян.
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Поліція просить громадян поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.
Як повідомляв УНІАН, у Києві в новорічну ніч чергуватимуть близько тисячі правоохоронців, а для забезпечення порядку біля центральної ялинки та ще 10 ялинок в районах міста додатково залучать ще 500 особового складу як Нацполіції, так і Нацгвардії.
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