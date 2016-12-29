У Кремлі прокоментували введення з боку США санкцій за кібератаки

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми шкодуємо, що подібне рішення було прийнято адміністрацією США і Обамою особисто, в даний час ми вивчаємо ці заяви і опубліковану інформацію. Як і говорили раніше, ми вважаємо подібні рішення і санкції необґрунтованими, незаконними з точки зору міжнародного права», - сказав Пєсков.

Читайте також"Отримають відповідь": у МЗС РФ відреагували на можливе розширення санкцій США проти Москви

«Ми категорично не згодні з якимись безпідставними звинуваченнями, що були озвучені на адресу російської сторони. З нашої точки зору такі дії Вашингтона і чинної адміністрації є проявом непередбачуваної та агресивної зовнішньої політики», - додав він.

Він підкреслив, що такі дії чинної адміністрації, якій залишилося працювати три тижні переслідує дві мети.

«Це остаточно зіпсувати російсько-американські відносини, які і без того лежать на дні, а також завдати удару по зовнішньополітичним планам майбутньої адміністрації та обраного президента США», - сказав Пєсков.

Читайте такожТрамп висловився проти санкцій відносно Росії у відповідь на кібератаки

За його словами, майбутньому президентові та адміністрації нав'язується модель поведінки, але поки не зрозуміло, чи згоден Трамп з нею чи ні.

Пєсков пообіцяв адекватну відповідь США з боку російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр, а також 6 фізосіб.

Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.