СБУ може заборонити в’їзд до України кандидату у президенти Франції Ле Пен на 5 років

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

«Якщо наша позиція буде підтримана МЗС - про заборону в’їзду на територію України для пані Ле Пен, то ми ще будемо визначатись, на скільки років заборонити в’їзд. Це може бути різний термін, до 5 років – це цілком можливо, але це будуть визначати посадові особи, які мають на це повноваження», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

«Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.

Після цього у Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд до України через її заяву щодо Криму та направили в МЗС лист для погодження такої заборони.