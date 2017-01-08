У Міноборони Франції побоюються кібератак

Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів ле Дріан в інтерв'ю французьким ЗМІ, передає Reuters.

За його словами, Франція не менш вразлива для кібератак з боку іноземних держав, ніж Сполучені Штати.

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Ле Дріан зазначив, що є реальна небезпека кібератак на об'єкти французької цивільної інфраструктури, а також проти французької демократії та засобів масової інформації.

Відповідаючи на питання, чи володіє Франція імунітетом від таких атак, Ле Дріан сказав: "Ні, звичайно, не має, ми не повинні бути наївними".

Як повідомляв УНІАН, Федеральне відомство з охорони конституції ФРН в 2016 році викрило кібератаку на комп'ютери Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) і бачить ознаки того, що вона могла бути здійснена з Росії.