Кібератака на ОБСЄ могла бути здійснена з Росії - спецслужба ФРН

Про це повідомляє DW.

"Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг", - розповів глава відомства Ганс-Ґеорґ Маасен.

За його словами, є дані, які вказують на те, що за цими атаками могли стояли російські джерела.

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Натомість Росія відкидає звинувачення у кібератаках. Про хакерський напад на ОБСЄ, однією з головних місій якої зараз є врегулювання конфлікту на Донбасі, стало відомо наприкінці грудня 2016 року.

Як відомо, 5 січня керівники розвідувальних служб США під час слухань у Конгресі заявили, що кібератаки з Росії становлять "значну загрозу" Сполученим Штатам, а раніше сенатор Джон Маккейн назвав імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації в США "актом війни".