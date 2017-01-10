Пашинський про стрілянину у чоловіка: я зробив усе правильно

Про це нардеп від фракції "Народний фронт" написав на своїй сторінці у Facebook.

Пашинський запевняє, що зацікавлений в об'єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації.

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Також він розповів, що друзі запитують у нього, чи вчинив би він так само, якби ця ситуація повторилася.

"Щороку тисячі людей потерпають від п'яних хуліганів. І якщо хоча б 5% таких "хімікусів" будуть знати, що на спробу насильства вони можуть отримати адекватну відповідь, і це їх зупинить, а я вірю, що так і буде, то я зробив усе правильно. Не як народний депутат, а як громадянин, чоловік і батько своїх дітей", - заявив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю.

За версією Пашинського, він застосував зброю лише після того, як зробив попереджувальний постріл вгору, а другий постріл уже після удару пляшкою здійснив у ногу нападнику.

При цьому постраждалий від стрілянини на дорозі під Києвом стверджує, що народний депутат Сергій Пашинський застосував вогнепальну зброю не за правилами.