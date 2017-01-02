Підстрелений Пашинським чоловік стверджує, що нардеп першим дістав пістолет

В ексклюзивному коментарі журналісту ТСН чоловік заявив, що нардеп не здійснював попереджувального пострілу вгору, а цілив у груди і лише завдяки щасливому збігові обставин куля влучила жертві в ногу.

В'ячеслав Хімікус назвався приватним підприємцем, який мешкає неподалік місця інциденту і йшов 31 грудня близько 17:00 години з сусіднього села, куди ходив привітати з прийдешнім новим роком маму. Оскільки трохи випили, то машину він залишив вдома, а на вузькій ділянці дороги натрапив на бус, який заглух. За словами В'ячеслава, водій попросив його допомогти виштовхати бус із проїжджої частини на узбіччя. Він не відмовив, тож із пляшкою "шейку" в одній руці та телефоном, яким розмовляв із дружиною, в іншій – почав разом із водієм штовхати 3-тонну вантажівку.

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"Зупиняється "Мерс", опускається вікно: ви, уроди, хоч би лампи включили, що це таке? Кажу: чуєш, іди на **й, якщо є чоловіки – хай вийдуть, поговоримо. І штовхаємо. Стоїть цей з пістолетом: усім стояти, лежати! У мене в руці пляшка була – я його одразу і навернув. Я вже надивився на сході таких гусів… От і все", - розповів В'ячеслав.

Він наполягає, що депутат першим дістав пістолет, коли йому ще ніхто не погрожував і не наближався до нього. Також постраждалий твердить, що Пашинський у повітря для попередження не стріляв, натомість одразу цілив на ураження. "Щастя, що пляшка в руках була – ***в по голові. Стріляв сюди", - розповів постраждалий, показуючи на груди. Доказом Хімікус вважає свої прострілені штани, на яких лишився слід від пороху. "Там на штанях пороховий опік. Відстань була сантиметрів 15. Я вдарив його пляшкою по голові – якби я його не вдарив, куля була б тут", - наполягає постраждалий.

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За його словами, дружина чула інцидент через ввімкнений телефонний зв'язок, тому дуже швидко приїхала на місце своєю машиною та пригрозила Пашинському своїм пневматичним пістолетом. "Дружина чула весь цей цирк по телефону, вона приїхала до поліції, вклала цього Пашинського на коліна там біля мене", - каже В'ячеслав. Тепер він хвилюється за те, що інформацію про інцидент спотворюють і в офіційному повідомленні поліції вже він сам постає як винуватець. Тому хотів би відшукати власника бусу, який був очевидцем подій. "Господаря бусу я вперше бачив. Я не знаю, де він. Скоріш за все, хлопця там почали напрягати та все інше. Тому що прилетіли "титановці", я лежу – нога в інший бік – він на мене ствол наставив!", - розповів Хімікус.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю.

За версією Пашинського, він застосував зброю лише після того, як зробив попереджувальний постріл вгору, а другий постріл уже після удару пляшкою здійснив у ногу нападнику.