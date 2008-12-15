Тимошенко поставила собі мету

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що до Нового року Верховна Рада прийме і державний бюджет, і програму діяльності уряду на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з членами Кабінету Міністрів з питань розроблення макропоказників на 2009 рік.

Прем`єр наголосила, що ухвалення бюджету та програми діяльності уряду до Нового року є метою і уряду, і створеної в парламенті коаліції.

«Ось таку мету ми ставимо до кінця року перед урядом, перед новою коаліцією», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні вранці під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ було знайдено взаєморозуміння щодо роботи саме в цьому напрямі з метою подолання негативних явищ в Україні.