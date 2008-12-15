Чи готова Україна до соціального вибуху (опитування)
17 грудня (середа) 2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція
УКРАЇНА НЕ ГОТОВА ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИБУХУ?
на якій будуть оголошені результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Соціальна захищеність українців під час кризи», проведеного Інститутом Горшеніна з 25 листопада по 5 грудня 2008 року в рамках річної програми досліджень «ПРОЕКТ КРАЇНИ».
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесено питання:
— Як виживають українці під час кризи?
— Наскільки соціально захищеними відчувають себе сьогодні наші співвітчизники? Чого вони найбільше бояться і на що сподіваються?
— У разі погіршення матеріального стану населення України готове вдатися до радикальних дій чи терпляче чекатиме покращення ситуації? та ін.
Учасники прес-конференції:
- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.
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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.