Чи готова Україна до соціального вибуху (опитування)

17 грудня (середа) 2008 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

УКРАЇНА НЕ ГОТОВА ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИБУХУ?

на якій будуть оголошені результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Соціальна захищеність українців під час кризи», проведеного Інститутом Горшеніна з 25 листопада по 5 грудня 2008 року в рамках річної програми досліджень «ПРОЕКТ КРАЇНИ».

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

— Як виживають українці під час кризи?

— Наскільки соціально захищеними відчувають себе сьогодні наші співвітчизники? Чого вони найбільше бояться і на що сподіваються?

— У разі погіршення матеріального стану населення України готове вдатися до радикальних дій чи терпляче чекатиме покращення ситуації? та ін.

Учасники прес-конференції:

- Костянтин Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Володимир Попович – керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – експерт в галузі соціального проектування.

Контакт для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.