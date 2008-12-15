Бютівець: в Україні склалась військова обстановка

Фракція БЮТ готова внести до коаліційної угоди пропозиції своїх партнерів, але тільки якщо вони будуть запропоновані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Кіровограді на прес-конференції повідомив народний депутат із фракції БЮТ Сергій САС.

За його словами, особливих розбіжностей щодо коаліційних домовленостей між БЮТ та Блоком Литвина немає.

«Ми готові сприймати всі пропозиції фракції НУ-НС, але щоб не допустити спекуляцій у даному питанні, я запропоновував Президенту виступити зі Щорічним посланням до Верховної Ради з приводу політико-економічної ситуації в країні. Озвучені ним тези про те, якою він бачить подальшу внутрішню та зовнішню політику держави, БЮТ готова зафіксувати в коаліційному документі», - зазначив С.САС.

За його словами, якщо позиція В.ЮЩЕНКА щодо подальшої роботи парламенту буде прагматичною і поміркованою, депутати зможуть ухвалювати законотворчі акти.

«Може, не всі сьогодні це відчувають, але в Україні склалась бойова, військова обстановка», - підкреслив С.САС.