Бютівець: в Україні склалась військова обстановка
Блок згоден врахувати ідеї Президента
Фракція БЮТ готова внести до коаліційної угоди пропозиції своїх партнерів, але тільки якщо вони будуть запропоновані Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Кіровограді на прес-конференції повідомив народний депутат із фракції БЮТ Сергій САС.
За його словами, особливих розбіжностей щодо коаліційних домовленостей між БЮТ та Блоком Литвина немає.
«Ми готові сприймати всі пропозиції фракції НУ-НС, але щоб не допустити спекуляцій у даному питанні, я запропоновував Президенту виступити зі Щорічним посланням до Верховної Ради з приводу політико-економічної ситуації в країні. Озвучені ним тези про те, якою він бачить подальшу внутрішню та зовнішню політику держави, БЮТ готова зафіксувати в коаліційному документі», - зазначив С.САС.
За його словами, якщо позиція В.ЮЩЕНКА щодо подальшої роботи парламенту буде прагматичною і поміркованою, депутати зможуть ухвалювати законотворчі акти.
«Може, не всі сьогодні це відчувають, але в Україні склалась бойова, військова обстановка», - підкреслив С.САС.