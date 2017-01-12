Савченко поїхала до Європи (фото)
09:27, 12 січня 2017Політика
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Нардеп Надія Савченко перебуває з робочим візитом у Празі на запрошення європарламентаря від Чехії.
Савченко перебуває у Чехії / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Про це Савченко написала на своїй сторінці у Facebook.
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"На жаль чи на щастя, центральне чеське телебачення добре знає, що в Україні є не лише зовнішній ворог, а й внутрішній – відсутність-імітація реформ за три роки після Майдану, проїдання кредитів МВФ, корупція та імітація боротьби з нею", - йдеться у її повідомленні.
Також Савченко розповіла, що зустрілась з неурядовими чеськими організаціями та громадськими активістами.
"Серед останніх були й такі, що підтримували мене голодуванням під час мого голодного протесту, й українці з діаспори, і чехи", - розповіла нардеп.
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