Суд зобов’язав НАБУ закрити провадження у так званій "справі Мартиненка"

11 січня Солом’янський районний суд м.Києва розглянув скаргу Петра Бойка - адвоката колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка - та зобов’язав Національне антикорупційне бюро України протягом десяти днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 стосовно Мартиненка Миколи Володимировича. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Про це повідомила прес-служба колишнього депутата.

«Нагадаємо, що раніше директор НАБУ Артем Ситник, керівник Антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький, окремі політики неодноразово стверджували про наявність у них аргументів для обвинувачення Миколи Мартиненка у вчиненні злочинів.

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У 2015 році Микола Мартиненко добровільно склав повноваження народного депутата, щоб у статусі звичайного громадянина, без депутатського імунітету довести власну непричетність до будь-яких порушень закону. Протягом понад року, який минув після складенняМиколою Мартиненком повноважень народного депутата, НАБУ та САП так і не спромоглися повідомити йому про підозру у вчиненні злочину. Це, однак, не завадило «антикорупціонерам» піаритися на темі так званої «справи Мартиненка», час від часу анонсуючи завершення розслідування і притягнення колишнього депутата до кримінальної відповідальності», - відзначила прес-служба.

«Вчорашнє рішення суду поставило крапку в дешевому фарсі, який розігрувався лещенками, ситниками та холодницькими. Я чистий перед законом і завжди готовий відповісти за свої вчинки. Сподіваюсь, що вже скоро політичну і юридичну відповідальність понесуть і організатори мого незаконного переслідування», - сказав Микола Мартиненко, коментуючи судове рішення.

Про інші деталі судового рішення буде повідомлено додатково після оголошення його мотивувальної частини 16 січня.