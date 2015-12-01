Мартиненко зареєстрував заяву про складання депутатських повноважень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата, поширивши заяву після її реєстрації у ВР.

«Я виконую свою обіцянку відмовитись від депутатського мандату та буду просити всіх депутатів проголосувати це рішення вже наступного тижня. Зроблю все, щоб для цього була необхідна кількість голосів. Закиди в мій бік про начебто піар – на совісті тих, хто це придумав. Вони будуть спростовані вже незабаром результативним голосуванням ВР. Хочу наголосити: це моє особисте рішення, про яке я вже постфактум повідомив колег. Конспірологія тут висмоктана з пальця - ні Папа Римський, ні віце-президент США, ні англійська королева тут ні до чого», - заявив Мартиненко.

“Є об’єктивні факти. Проти мене розгорнута потужна дискредитаційна кампанія. За нею стоять ті, кого називають олігархами, та Росія, з якою вони тісно пов’язані бізнесом. А високоплачуваними виконавцями є, зокрема, деякі депутати з фракції БПП. На цю брудну кампанію в Україні та за кордоном витрачено вже близько $10 млн, вона продовжується, планується розширювати її географію”, - стверджує народний депутат.

На його думку, “у замовників є дві мети. Перша – політична. Загальна дестабілізація ситуації, зміщення прозахідного уряду, перевибори і реванш проросійських сил. Тому подібні кампанії ведуться і проти інших політиків з оточення президента і прем’єра. Друга мета – економічні інтереси олігархів, яким я заважаю на посаді голови парламентського комітету з ПЕК. Я багато років послідовно відстоюю зменшення енергозалежності України від Росії. В останній час за моєї участі ухвалено кілька важливих рішень: повернення державі контролю над облгазами (на яких паразитували олігархи), розрив угоди з Росією про добудову атомних блоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС, відмова від російського газу на користь реверсу з Європи, заміна російського ядерного палива на американське та інше”.

“Відмовляючись від депутатського мандату, хочу припинити політичні спекуляції через мій статус політика та депутата. Я зосереджусь на тому, щоб в правовому полі довести свою непричетність до будь-яких зловживань – як звичайний громадянин. Не ховатимусь, як мої критики, ні за депутатським мандатом, ні за депутатським імунітетом. Також зроблю все, щоб висвітлити роль учасників цієї брудної кампанії”, - заявив Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, Мартиненко 30 листопада заявив про намір скласти депутатський мандат.