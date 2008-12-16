Кріль радить Тимошенко брати приклад з Путіна, Туска і Меркель

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що уряд приховує свою непрофесійність за політичними інтригами.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"Зараз у Росії, Польщі, Німеччині та інших країнах уряди інтенсивно приймають антикризові заходи та пропонують парламентам законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення впливу фінансової кризи на своїх громадян. А у нас, складається враження, що прем`єр-міністр лише шукає ворогів та підмінює боротьбу з кризою черговою коаліціадою", - вважає І.КРІЛЬ.

Політик наголосив, що потрібно правильно визначати пріоритети. "Є понад 300 депутатів, які готові підтримати антикризові законопроекти, не звертаючи увагу на партійну приналежність того, хто їх пропонує. Є спікер, який може підписувати закони. Сьогодні на календарі 16 грудня. Чому у нас досі немає бюджету 2009 року та цілісного плану боротьби з кризою? Пояснення одне – непрофесійність уряду намагаються приховати за політичними інтригами", - заявляє лідер “Єдиного центру”.

Депутат наголошує, що «від того, що створилася коаліція, кризи в країні не поменшає». Тому, на думку І.КРІЛЯ, «не треба ділити парламент на своїх і чужих. Для ефективної роботи над антикризовими законопроектами нам потрібен досвід усіх політичних сил. Давайте вирішимо економічні та соціальні питання, а тоді продовжимо бавитися в політику".