Оборонні заводи отримали фінансування попри саботаж з ухваленням закону про спецконфіскацію - Пашинський

Про це заявив народний депутат фракції “Народний фронт”, голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на засіданні Погоджувальної ради.

"Буквально в останній робочий день минулого року нам вдалося завдяки позиції і Президента, і Прем'єр-міністра, і першого віце-прем'єра, і міністра фінансів, і бюджетного комітету запустити процедури функціонування системи державних гарантій. З цього місяця наші оборонні заводи будуть максимально завантажені, а наша армія почне отримувати в необхідній кількості усю необхідну зброю", - наголосив він.

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Пашинський додав, що "така ситуація склалася тому, що Верховна Рада кілька разів саботувала, явно з корупційних міркувань, ухвалення закону про спецконфіскацію".

Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони також звернув увагу на цифри, оприлюднені у ЗМІ, про небойові втрати у зоні проведення АТО.

"У нас небойових втрат набагато більше, ніж бойових. Саме тому я звертаюся до Голови Верховної Ради, до учасників Погоджувальної ради - ми просимо провести за кілька тижнів тематичний день по цьому блоку. А зараз я прошу терміново, на четвер, поставити питання проходження військової служби (законопроект №5640). Друзі, ми маємо велику проблему, тому я прошу уваги всіх голів комітетів і фракцій розглянути питання про військову юстицію, військову дисципліну та ротацію", - наголосив Пашинський.