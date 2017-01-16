Штаб АТО: кількість обстрілів бойовиків залишається великою, одного військового поранено

"Загалом відбулося 60 обстрілів. Одного нашого військового поранено", - повідомляється у зведенні штабу АТО за 15 січня.

Читайте такожОкупанти на Донбасі вимагають від найманців фотозвіти з передової - розвідка

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії бойовики обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів - Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер.

На Луганському зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку ще й з гранатометів та стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли Золоте, Станицю Луганську та Новоолександрівку.

На Донецькому - зі 152 міліметрової артилерії обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів - Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Зайцеве, Новгородське, Авдіївку та Верхньоторецьке.