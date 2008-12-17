Литвин: корупцію побороти неможливо, її можна тільки очолити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна рано чи пізно повернеться до раніше існуючої екзаменаційної системи оцінювання знань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з громадськістю Ржищева під час своєї робочої поїздки.

За словами голови ВР, Україна не повинна повторювати попередніх помилок людського регресу. «Увесь світ починає відходити від тестування, а ми його тільки вводимо», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН нагадав, що зовнішнє тестування запроваджувалося як намір боротьби з корупцією у вищих навчальних закладах. «Хоча всі знають, що корупцію побороти неможливо і її можна тільки очолити», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому, наголосив голова ВР, не можна будь-який підхід в оцінюванні знань доводити до абсурду. «Я переконаний, що ми поколотимося, а потім повернемося до старої системи», - сказав він.