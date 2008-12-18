Україні загрожує «аргентинський сценарій» та падіння гривні до 70%?

Україна може повторити сценарій розвитку Аргентини, де під час кризи рівень девальвації національної валюти склав 70%.

Такий прогноз оприлюднила експерт Карін БЕРЖЕР - представник французької компанії «Euler Hermes», що є одним з лідерів на ринку страхування кредитних ризиків.

Як передає “Німецька хвиля”, в коментарі експерта, надрукованому у французькому виданні «Kapital», йдеться, що першими усі наслідки кризи відчують ті держави, які є залежними від зовнішнього капіталу. До таких, на думку експерта, належить, зокрема, Україна, де є ризик надзвичайного послаблення економіки.

К.БЕРЖЕР посилається на прогнози Конференції Об’єднаних націй з торгівлі та розвитку, відповідно до яких уже у 2008 році у таких державах, як Україна, прямі інвестиції скоротилися на 10%.

У найближчому ж майбутньому, прогнозує експерт, мультинаціональні компанії заморозять більшість проектів, і все це виведе з рівноваги платіжний баланс та посилить ризик сильного знецінення національної валюти. Вірогідним сценарієм розвитку подій в Україні, В’єтнамі та Туреччині є “аргентинський”, де у 2001 році песо знецінився на 70% і це унеможливило економічне зростання протягом кількох років.