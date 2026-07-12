Албанія могла віддати ЗСУ снаряди часів Другої світової: аналітики розкрили деталі

Албанія модернізує свої збройні сили і вперше в історії обзаведеться ствольною артилерією.

Албанія отримає від турецької компанії MKE шість 105-мм буксируваних гаубиць Boran і це для країни стане історичним посиленням, оскільки до цього вона не мала власної ствольної артилерії.

На це звернув увагу портал Defence Expres. У зв'язку з цим аналітики пригадали, що у січні 2023 року ЗСУ для стрільби із гаубиць "Піон" отримали 203-мм снаряди до гаубиць Б-4 часів Другої світової, і там як ймовірна країна-постачальник фігурувала саме Албанія.

Зазначається, що тоді виникло питання про те, звідки українські військові могли взяти настільки специфічні боєприпаси. Як варіант, автори польського Defence24 припускали, що постачальником могла бути саме Албанія, яка мала Б-4 на озброєнні за часів "Варшавського договору" і могла тримати боєприпаси до них на складах.

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Аналітики порталу зазначили, що крім кількості запланованих до поставки гаубиць Boran, більше нічого не відомо. Тобто, деталі контракту між Албанією і турецькою компанією, не розголошуються. Але, як зазначили аналітики, цікаво, що Албанія буде другою європейською країною НАТО, яка візьме на озброєння гаубиці Boran.

Першою стала Північна Македонія, у якої до цього були на озброєнні лише гаубиці 1940-1950-хх років, та отримала батарею із шести "Боранів", до яких також були поставлені система управління вогнем ADOP 300-T та системи управління вогнем артилерії Volkan 230/105.

Що ще має армія Албанії

В даний час чисельність сухопутних військ албанської армії складає 2400 осіб та має у своєму розпорядженні всього 40 бронеавтомобілів MaxxPro та 32 міномети калібрів 81-мм та 120-мм.

Що відомо про гаубицю "Боран"

Boran - це легка 105-мм буксирувана гаубиця, розроблена турецькою компанією MKE. Вона оснащена сучасною системою управління вогнем і призначена для мобільних підрозділів.

Завдяки масі близько 1745–1780 кг гаубицю можна транспортувати вертольотами (наприклад, Sikorsky S-70 Black Hawk).

Інші новини про зброю

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що секретний завод у Німеччині випускає дрони для України. Про нього дізналось видання NYT і розкрило деталі. Зокрема, повідомлялося, що дрони вже пройшли бойові випробування в Україні, за результатами яких успішними виявляються близько 70 % виконаних місій.

Загалом на секретному заводі працює 100 осіб, які раніше були задіяні у німецькому автопромі. Також повідомлялося, що виробництво настільки мобільне, що в разі потреби його можна перенести за день.

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