"Уряд встромляє ніж у спину": Сироїд закликала Кабмін переглянути свої останні рішення щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, виступаючи з парламентської трибуни в оточенні депутатів від фракції "Самопоміч".

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Сироїд зазначила, що "кожен українець, який має трішки глузду, передусім воїни і ті, що постраждали під час війни, питають, чому ми досі не назвали війну війною, питають, чому ми досі не визнали території окупованими".

"Водночас уряд України фактично "встромляє ніж у спину" українському народу і йде російським шляхом реінтеграції. Я кажу про ті рішення, які ухвалює уряд України впродовж останніх півроку", – сказала віце-спікер і додала, що ці рішення ухвалюються, ігноруючи численні рішення Верховної Ради, передусім, постанову ВРУ про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької й Луганської областей тимчасово окупованими територіями ще у 2015 році.

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Сироїд зауважила, що раніше уряд схвалив концепцію державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. У ній, за словами віце-спікера, "вже навіть немає згадки не те, що про війну, навіть про АТО немає згадки, – йдеться про збройний конфлікт на сході України, який невідомо звідки з’явився".

Опісля ухвалення концепції, зазначила парламентар, уряд "приймає план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької й Луганської областей, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження".

"У цьому плані є утримання підприємств, які є на окупованій території, є заохочення використання російської мови, загравання з якою і стало приводом російської агресії й окупації. У цьому плані ж налагодження діалогу із сепаратистами й окупантами, і примирення з ними, замість того, щоби розслідувати злочини, які вони скоювали", – сказала Сироїд.

Вона вважає, що "уряд вдає, що не гинуть люди, що в нас немає смертей, немає біженців".

"І при цьому весь тягар збитків за це все покладається на плечі українців, тому що за відновлення мають платити українські платники податків", – зазначила парламентар і додала, що це "російський план і план олігархів, які сприяли російській агресії, і які зацікавлені в збереженні торгівлі на окупованій території".

Сироїд висловила переконання, що доти, доки не будуть покарані всі, хто сприяв російській агресії, підтримував та заохочував її, "не можна вести жодну мову про реінтеграцію і взаємодію".

"Ми звертаємося до прем’єр-міністра й до уряду – переглянути ці рішення негайно. Ми звертаємося до парламенту – підтримати вимогу про перегляд таких рішень. І ми звертаємося до Служби безпеки України – відкрити провадження за фактом державної зради стосовно тих осіб, які ініціювали і сприяли таким рішенням", – сказала Сироїд.