Савченко заявляє про відсутність законних підстав для її виключення із комітету ВР з нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, Савченко сказала журналістам, що отримала листа від Регламентного комітету ВР, у якому йдеться про відсутність законодавчих норм для виключення рядового члена зі складу парламентського комітету, але виписано відповідні норми для голови комітету, секретаря і заступника.

“Тому сьогоднішнє рішення Комітету з нацбезпеки і оборони не є законним”, - сказала Савченко.

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За її словами, результати голосування можна буде побачити, коли відповідний проект постанови буде винесено на розгляд народних депутатів до сесійної зали.

Як раніше повідомляв УНІАН, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони буде рекомендувати розглянути у сесійній залі парламенту проект постанови про виключення народного депутата Надії Савченко з цього комітету.