З2% жителів Криму схильні до сепаратизму (опитування)

32,4% жителів АР Крим схильні до сепаратистських настроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати соціологічного дослідження “Суспільно-політичні, міжнаціональні та міжконфесійні відносини в АР Крим: стан, проблеми, шляхи вирішення”, проведеного Центром Разумкова спільно з Інститутом Європи Університету м. Базеля за підтримки Державного секретаріату з питань освіти і досліджень Швейцарської Конфедерації. Презентація зазначеного проекту відбулася сьогодні у Києві в рамках фахової дискусії “АР Крим сьогодні і завтра: територія ризику чи зона конфлікту?”.

Аналізуючи результати дослідження, директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зауважив, що питання бажаного статусу Криму для його жителів залишається відкритим.

“В підходах до його вирішення громадяни демонструють певну де зорієнтованість, подекуди підтримуючи взаємовиключні альтернативи. Частка жителів півострова, які демонструють сепаратистські настрої, становлять більше третини опитаних (32,4%)”, - констатував Ю.ЯКИМЕНКО.

Водночас він підкреслив, що частка тих, хто готовий особисто домагатися реалізації сепаратистських варіантів, є меншою і не перевершує чверті.

За даними опитування, 69% жителів Криму вважають, що пріоритетним напрямком зовнішньої політики України повинні бути відносини з Росією, 9% надавали перевагу країнам ЄС, 6,7% - іншим країнам СНД, 2,2% - із США. Відносини з Росією вважають пріоритетними переважна більшість росіян і більшість українців.

Переважна більшість - 78,6% - жителів Криму вважають за потрібне приєднання України до Союзу Росії та Білорусі. Підтримка вступу України до ЄС серед жителів Криму є відчутно нижчою – 25,9%. Вступ до ЄС підтримують близько половини - 48,3% - кримських татар, 30,6% українців і 19,5% росіян.

Вступ України в НАТО у 2008 році підтримали б 7,6% кримчан, не підтримали б – 77,7%. При цьому проти вступу до НАТО голосувала б абсолютна більшість росіян, переважна більшість українців та відносна більшість кримських татар.

У питанні ставлення до перспектив перебування російського Чорноморського флоту у Севастополі 69,9% кримчан зазначили, що термін дії угоди про базування флоту необхідно подовжити. 5,9% виступають за те, що після 2017 року слід вимагати виведення флоту, 2,4% - за дострокове скасування угоди.

“За подовження терміну перебування ЧФ на території України висловилася абсолютна більшість росіян і українців. Серед кримських татар немає домінуючої точки зору стосовно цього питання”, - зазначають аналітики Центру Разумкова.