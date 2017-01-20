Парубій закрив п'яту сесію Верховної Ради, підбивши підсумки її роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав з парламентської трибуни голова Верховної Ради, закриваючи восьму сесію.

Він подякував народним депутатам за роботу, а членам уряду - за співпрацю.

"Під час цієї сесії, протягом 5 місяців роботи, ми ухвалили 106 законів в цілому, з них 16 ратифікацій. 60 законопроектів були ухвалені в першому читанні", - повідомив голова ВР.

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Парубій відзначив ухвалення важливих законів у сферах енергетики та комунальних послуг, судову реформу, зокрема закон про Вищу раду правосуддя, а також ухвалення державного бюджету на 2017 рік.

Також голова ВР нагадав про ухвалення рішення щодо квот на українські пісні на радіо.

Парубій закликав щоразу, ухвалюючи рішення, пам'ятати про те, що "ми - парламент воюючої країни".

"У нас величезна відповідальність перед нашими хлопцями на передовій", - сказав він.

Цікаво, що Парубій закликав народних депутатів зібратися у сесійній залі на церемонію закриття поточної сесії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, він закликав всіх депутатів зайти до зали, оскільки “через п’ять хвилини буде закриття сесії”.

Потім Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив п'яту сесію ВР восьмого скликання.

Він нагадав, що шоста сесія ВР відкриється у вівторок, 7 лютого.

Після цього оголошення у сесійній залі парламенту пролунав Гімн України.