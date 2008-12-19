Кириленко каже, що це він перешкодив кремлівському сценарію

Екс-лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що початок переговорів про створення «коаліції трьох» зупинило формування «проросійської» коаліції БЮТ і Партії регіонів.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Коммерсант».

В.КИРИЛЕНКО розповів, що 9 грудня, пропонуючи почати переговори про створення коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина, намагався не допустити створення коаліції БЮТ і Партії регіонів, оскільки «вона мала б негативні наслідки для суверенітету, безпеки і довгострокових перспектив України».

На його думку, створення такої коаліції несло «величезні ризики для країни, наприклад знищення інституту Президента шляхом введення процедури його обрання у Верховній Раді, а це, у свою чергу - загроза безпеці України і державного суверенітету».

«Я не перебільшую. Це імпортований сценарій, метою якого є остаточна дестабілізація ситуації в країні і постійна боротьба за владу. Ми, по суті, зупинили цей процес, коли, умовно кажучи, за п`ять хвилин до підписання угоди між БЮТ і ПР я виступив з пропозицією почати переговори щодо створення "коаліції трьох", - заявив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, про те, що коаліція БЮТ і ПР була «кремлівським сценарієм», свідчить «відверта синхронність заяв представників Кремля, БЮТ і ПР». В.КИРИЛЕНКО нагадав, що це повторювалося багато разів і виражалося, зокрема, в повній відмові прем`єра просувати через уряд певне коло питань: щодо НАТО, подальшого перебування на території України Чорноморського флоту, деяких гуманітарних аспектах – особливо питання про Голодомор як геноцид українського народу. «Для нас "кремлівський сценарій" – очевидний факт», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” на підтримку "коаліції трьох" зібрала 37 голосів (всього у фракції 72 депутати).

Після підписання коаліційної угоди В.КИРИЛЕНКО подав у відставку з посади голови фракції НУ-НС. Як заявив тоді В.КИРИЛЕНКО, він не може бути керівником фракції блоку “Наша Україна-Народна самооборона”, оскільки представляє на сьогодні в ній меншість.