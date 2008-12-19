Ющенко зрадів «позитивній динаміці курсу гривні»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що позитивна динаміка курсу гривні, яка спостерігається сьогодні на валютному ринку, засвідчила дієвість обраних фінансових механізмів та регуляторів.

Про це поінформувала прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА після завершення зустрічі Президента із Радою банкірів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Над комплексом термінових антикризових заходів разом із Президентом України останній тиждень працюють керівництво НБУ та Мінфіну, Рада банкірів, зазначила вона.

«Президент вважає неприпустимим перетворювати фінансову стабільність держави на заручника політичних маніпуляцій. Саме політичними маніпуляціями глава держави вважає вчорашні безвідповідальні заяви прем`єр-міністра, які загрожували країні фінансовим хаосом», - сказала прес-секретар Глави держави.

Тільки завдяки жорстким фаховим діям вдалося втримати контроль над ситуацією, хоча й запізно. Ця вина цілком і повністю лежить на Національному банку України і Кабінеті міністрів України, переконаний глава держави.

«Президент України в черговий раз нагадує уряду, що нині час взаємоузгоджених дій, а не сварок, піару чи бездоказових звинувачень. Уряд має нести свою частину відповідальності. Ніхто не знімав з уряду відповідальність за економічну ситуацію, яка формує фінансову і прямо впливає на курсову політику держави.

Президент України переконаний, що правоохоронні органи повинні продовжити розпочаті перевірки в банківській системі і жорстко покарати тих, хто займався спекуляціями», - наголосила І.ВАННИКОВА.