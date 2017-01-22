Полторак: Путін і його сили не матимуть легкої прогулянки територією України

Про це Полторак заявив в інтерв’ю Радіо Свобода після інавгурації Дональда Трампа.

«Дуже важливо для України мати політичну підтримку з боку Сполучених Штатів і зберігати санкції, запроваджені проти Росії, бо це один з найважливіших аспектів для стримування подальшої ескалації з боку президента Володимира Путіна», – сказав Полторак.

Він зазначив, що скасування санкцій дасть «небезпечний сигнал» Росії та іншим країнам, які порушують міжнародне право, і не виключив у результаті цього «хаосу в світі».

На думку Полторака, Росія може мати на меті захоплення більших територій України або навіть вторгнення в одну з країну-членів НАТО.

Міністр оборони України також зауважив, що більшу частину іноземної допомоги (загалом від 18 країн), зокрема у вигляді військової техніки та підготовки солдатів, Київ отримує від Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та Литви.

З 2014 року допомога Вашингтона для України склала понад 1,3 мільярда доларів з урахуванням вартості навчань та обладнання. Водночас, додав Полторак, лише Литва надала Україні стрілецьку зброю та боєприпаси до неї.

За словами очільника Міноборони, допомога США, особливо в підготовці військ, має вирішальне значення для України.

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«На жаль, ми не можемо впливати на будь-які рішення Трампа, він може ухвалити їх чи не ухвалити щодо допомоги США Україні», – сказав Полторак, додавши, що, попри це, Україна захищатиметься «до кінця».

«Те в чому, я можу бути впевнений, що Путін і його сили не матимуть легкої прогулянки по території України», – додав міністр оборони.

На його думку, єдиний спосіб закінчити конфлікт на Донбасі – «політичними і дипломатичними засобами», але це можливо, лише якщо Україна матиме потужну армію.

Президент України Петро Порошенко, виступаючи в рамках щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму в Давосі 20 січня, заявив, що сподівається продовжити плідну співпрацю між Україною і США та очікує трансатлантичної єдності.

Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду напередодні, раніше припускав імовірність скорочення чи скасування санкцій щодо Росії через її анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України. Водночас в одному з останніх інтерв’ю виданню Wall Street Journal він заявив, що санкції будуть збережені принаймні «ще певний час».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей, понад 22 тисячі були поранені внаслідок агресії Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Полторак заявляв, що Україна не може розтягувати процес приведення Збройних сил до стандартів НАТО через триваючу російську агресію.

Він визнав, що «завдання є надзвичайно важкими щодо переходу на стандарти Альянсу і завершення реформування до 2020 року». Але, за його словами, він особисто не бачить загроз для виконання цього плану.