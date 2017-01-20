Полторак пояснив, чому Україна не може розтягувати процес приведення ЗСУ до стандартів НАТО
Міністр оборони Степан Полторак заявляє, що Україна не може розтягувати процес приведення Збройних сил до стандартів НАТО через триваючу російську агресію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Державним секретарем з питань оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Майклом Феллоном.
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"Справа в тому, що плани дійсно є дуже амбітними, але враховуючи ситуацію, яка склалася сьогодні у нас в Україні, військову загрозу, військову агресію, у нас просто немає часу для того, щоби розтягувати цей процес", - зазначив Полторак, коментуючи реалістичність планів, передбачених у Стратегічному оборонному бюлетені стосовно приведення ЗСУ до повної сумісності з силами НАТО до 2020 року.
Разом з тим він наголосив, що реформа оборонного відомства є дуже чутливою.
"Ми не маємо права на експерименти і помилки, тому що ми можемо втратити управління Збройними силами, і це буде безпосередньо загроза територіальній цілісності України", - сказав міністр.
Він визнав, що «завдання є надзвичайно важкими щодо переходу на стандарти Альянсу і завершення реформування до 2020 року». Але, за його словами, він особисто не бачить загроз для виконання цього плану.
«Єдине в мене є застереження, воно пов'язано з тим, що реформа оборонного відомства є надзвичайно коштовною, і кінцевий успіх проведення реформ у Міністерстві оборони залежатиме від реформ в економіці, наших фінансових спроможностей і бюджету Міністерства оборони", - додав Полторак.