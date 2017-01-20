Полторак пояснив, чому Україна не може розтягувати процес приведення ЗСУ до стандартів НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Державним секретарем з питань оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Майклом Феллоном.

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"Справа в тому, що плани дійсно є дуже амбітними, але враховуючи ситуацію, яка склалася сьогодні у нас в Україні, військову загрозу, військову агресію, у нас просто немає часу для того, щоби розтягувати цей процес", - зазначив Полторак, коментуючи реалістичність планів, передбачених у Стратегічному оборонному бюлетені стосовно приведення ЗСУ до повної сумісності з силами НАТО до 2020 року.

Разом з тим він наголосив, що реформа оборонного відомства є дуже чутливою.

"Ми не маємо права на експерименти і помилки, тому що ми можемо втратити управління Збройними силами, і це буде безпосередньо загроза територіальній цілісності України", - сказав міністр.

Він визнав, що «завдання є надзвичайно важкими щодо переходу на стандарти Альянсу і завершення реформування до 2020 року». Але, за його словами, він особисто не бачить загроз для виконання цього плану.

«Єдине в мене є застереження, воно пов'язано з тим, що реформа оборонного відомства є надзвичайно коштовною, і кінцевий успіх проведення реформ у Міністерстві оборони залежатиме від реформ в економіці, наших фінансових спроможностей і бюджету Міністерства оборони", - додав Полторак.