Черновецький засвітив головну ялинку України

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у суботу ввечері засвітив вогні головної ялинки України на Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, міський голова привітав усіх киян та гостей з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового.

«Сьогодні, коли в країні досить складна ситуація, я хочу попросити киян лише про одну річ – нехай вас не покидає віра в себе, в свою справу, в людей, яким ви довіряєте, і звичайно – в здійснення мрій», – підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він запевнив, що в новому році його діяльність так само буде спрямована «в першу чергу на вирішення проблем мешканців столиці».

Разом з мером столиці киян та гостей міста привітав Санта Клаус із Лапландії, який вперше прибув до України.

Головна ялинка столиці цьогоріч досягає 35 метрів. Для її декорування використано світлотехнічні прилади, розроблено новий світлодіодний дизайн та нову комп’ютерну програму.

Як зазначили в прес-службі мерії, закуплено 100 нових сучасних іграшок,а також гірлянди, сніжинки, напівсферичні куби тощо. Всього ялинку прикрашають 300 іграшок, серед яких символ 2009-го року – бик.