Ющенко називає Тимошенко авантюристкою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО авантюристкою, яка лише бореться за владу.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

За словами Президента, ще під час виборчої президентської кампанії у 2004 році, коли він їздив по країні агітувати, люди питали: «Чому ця злодійка біля вас?». В.ЮЩЕНКО відповів, що просив тоді не чинити самосуд, не тлумачити, чому вона краде газ, чому вона краде бюджет, оскільки винести вирок людині може лише суд.

«І стояла вона за спиною у мене на Майдані не через боротьбу за українські ідеали. Вона стояла за себе. І не було такого дня, щоб вона стояла за народ, чи за Україну, це авантюрист у політиці, який буде топити всіх, бо їй потрібно одне – безмежна влада», - наголосив В.ЮЩЕНКО.