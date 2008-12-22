Черновецький програв ящик шампанського

Ток-шоу «Шустер live» за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО подивилося більше телеглядачів, ніж програму «Свободу на Інтері», яку вів мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Обидві передачі транслювалися 19 грудня одночасно у прямому ефірі.

Як повідомляє «Телекритика», у п’ятницю політичне ток-шоу «Шустер live» на ТРК «Україна» за участю Ю.ТИМОШЕНКО мало рейтинг 5,47% і частка 19,9% (аудиторія 18+, загальнонаціональна панель GFK Ukraine). Ще вищими були показники у містах із населенням понад 50 тисяч мешканців: рейтинг 6,57% і частка 24,05%. Це найвищі показники за час виходу програми Савіка ШУСТЕРА на ТРК «Україна», зазначає «Телекритика».

Тим часом програма «Свобода на Інтері», яку вів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, мала рейтинг 6,26% і частку 19,05% (у містах «50 тисяч+» - рейтинг 6,46% і частка 19,82%).

Таким чином, за даними «Телекритики», київський мер програв парі, яке уклав із генеральним продюсером «Інтера» Ганною БЕЗЛЮДНОЮ: у разі, якщо рейтинг (можливо, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав на увазі частку) програми перевищить 50%, вона мала подарувати йому ящик шампанського.

«Телекритика» інформує, що минулого тижня «Свобода на Інтері», яку вів народний депутат Олександр ЄФРЕМОВ (Партія регіонів), мала рейтинг 6,02% і частку 20,11%.