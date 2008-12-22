Лавринович натякає Тимошенко, щоб вона не надто тішилася надією

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголошує, що парламент не може звільнити Володимир СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку без подання Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, «небездоганна можливість (звільнення В.СТЕЛЬМАХА) існує в тому випадку, коли голова НБУ напише заяву про відставку і спрямує її до Верховної Ради України, а не Президенту України». О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що в іншому випадку ВР не може звільнити В.СТЕЛЬМАХА, не порушивши положень Конституції та законодавства України.

На думку заступника голови ВР, заяви прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що парламент прийме рішення про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, може свідчити лише про «ігнорування законів».

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, якщо не зважати ні на Конституцію, ні на закони, то уряд може прийняти рішення і про відставку В.СТЕЛЬМАХА, і навіть про відставку голови ВР.

Коментуючи проект постанови, внесений до парламенту народним депутатом із фракції Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ щодо відставки В.СТЕЛЬМАХА, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що «це його особиста ініціатива», оскільки рішення з цього приводу фракція не приймала.

Він ще раз наголосив, що рішення про звільнення В.СТЕЛЬМАХА парламентом без подання Президента України «не відповідає Конституції України».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що, відповідно до Конституції, звільнення і призначення на посаду голови НБУ відбувається виключно за поданням глави держави.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ пожартував: «Я думаю, що Нестор Іванович поки ще не Президент України».

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА негайно звільнити голову НБУ В.СТЕЛЬМАХА. Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала про оборудки, які, за її інформацією, здійснює Національний банк і які призводять до девальвації гривні.

20 грудня прем`єр-міністр заявила, що фракція БЮТ наполягатиме на звільненні В.СТЕЛЬМАХА парламентом без відповідного подання Президента.

Сьогодні, 22 грудня, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголосив, що В.ЮЩЕНКО ніколи не погодиться звільнити В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку.

У свою чергу, перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК поінформував, що В.ЮЩЕНКО виступає проти відставки В.СТЕЛЬМАХА і вважає, що той повинен сам виправити фінансову ситуацію, що склалася на валютному ринку.