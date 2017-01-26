Аваков подав електронну декларацію за 2016 рік

Згідно із декларацією, він отримав заробітну плату у розмірі 466 121 грн, що на двісті тисяч більше, ніж у 2015 році, передає ТСН.

Окрім того, глава МВС отримав доходи від вартості казначейських зобов'язань Військові серії В (20 тис. грн) і від казначейських зобов'язань Військові серії В (2800 грн). Також Аваков отримав дивіденди від його компанії "Avitalia s.r.l." у сумі 148 423 євро, але вони не пройшли по рахунку нарахування і не були виплачені у 2016 році.

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Дружина Авакова за основним місцем роботи отримала 289 032 грн, також вона продала акції на суму 13 156 грн.

В італійської компанії "Avitalia srl" яка належить Авакову, у порівнянні з 2015 роком з'явилися дві операційні туристичні компанії, зареєстровані у листопаді 2016 року.

"100% кожної з цих компаній належить Avitalia srl. На 31.12.16 і по сьогодні - оголошений статутний фонд кожної з цих компаній - 10 000 $ -ще не оплачений і створені компанії поки не ведуть діяльності", - написав Аваков.

Дружина міністра у декларації за 2015 рік вказувала, що є бенефіціаром 13 компаній. У декларації за минулий рік не значиться жодної фірми.

"Майновий статус рухомого і нерухомого майна не змінився, хіба що на три пляшки великого вина стало менше…напевно розбилися", - написав Арсен Аваков. Але відмінність у деклараціях за 2015 і 2016 роки є – в міністра зв'явився орендований у київському готелі номер.

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"Зміни торкнулися готівки і банківських рахунків - я закрив рахунки в Альфа-банку, збільшив присутність у державних Ощадбанку та Укрексімбанку", - написав глава МВС.

Арсен Аваков дозволив собі пожартувати у декларації. У розділі "Нематеріальні активи" він зазначив, що володіє авторськими правами на "сценарій у вигляді рюкзаків, з газетними вирізками".

"Печальна історія про депутата каплюнаізпартіїпростихблюдей, який разом з бльовочкіним та столяровою, за російські гроші заробляє брехнею (вартість 2 млрд. рублів або 1 грн.)", - таке написав Аваков (цитата дослівно).

Голова МВС додав, що податкову декларацію подасть відповідно до Закону до травня поточного року.