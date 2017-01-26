Українська сторона на переговорах щодо Донбасу заявила про загрозу гуманітарної катастрофи
Сьогодні увечорі відбулася відеоконференція Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, на якій основну увагу було приділено безперебійній роботі Донецької фільтрувальної станції.
Про це повідомляє Дарка Оліфер, прес-секретар представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми.
«Через обстріли низка населених пунктів можуть залишитися без води, що може призвести до гуманітарної катастрофи», – зазначила вона.
За словами Оліфер, українська сторона звернула увагу на той факт, що безпека – основна складова Мінського процесу.
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«Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі. В тому числі має бути дотримана лінія розмежування, встановлена Меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відновлення цієї лінії – один з головних компонентів безпеки в регіоні», – написала Оліфер.
Як повідомляв УНІАН, прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца сьогодні на брифінгу в Києві підкреслила, що Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей.