Українська сторона на переговорах щодо Донбасу заявила про загрозу гуманітарної катастрофи

Про це повідомляє Дарка Оліфер, прес-секретар представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми.

«Через обстріли низка населених пунктів можуть залишитися без води, що може призвести до гуманітарної катастрофи», – зазначила вона.

За словами Оліфер, українська сторона звернула увагу на той факт, що безпека – основна складова Мінського процесу.

Читайте такожЕксперт пояснив, чому руйнується алгоритм перемир'я на Донбасі

«Мінські угоди повинні бути виконані в повному обсязі. В тому числі має бути дотримана лінія розмежування, встановлена Меморандумом від 19 вересня 2014 року. Відновлення цієї лінії – один з головних компонентів безпеки в регіоні», – написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца сьогодні на брифінгу в Києві підкреслила, що Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей.