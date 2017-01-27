Климпуш-Цинцадзе сподівається, що Трамп побачить усі "підводні камені" у відносинах з Путіним

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам під час дискусії «Європейська інтеграція – 2017: вибір зроблено. Змінюємось разом!».

Вона прокоментувала можливі наслідки для України через ймовірність підготовки американським президентом виконавчого указу про скасування санкцій проти РФ, а також висловила думку щодо запланованої на 28 січня телефонної розмови Путіна з Трампом.

"Ми бачили попередні заяви президента Сполучених Штатів стосовно того, що до того, як вони розберуться з ситуацією, до того, як вони для себе з'ясують можливості як такі, таких рішень прийматися не буде", - заявила віце-прем'єр.

Крім того, вона переконана, що під час телефонної розмови з президентом США Путін захоче "розказати, як він дуже хоче дружити".

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"Але ми знаємо, наскільки слова Російської Федерації розходяться з її діями. Я переконана, що ми побачимо, напевно, обґрунтоване бажання якихось проривів досягти новою адміністрацією (США), як все починалося із будь-якою американською адміністрацією у відносинах з Російською Федерацією. Вона, напевно, стикнеться з об'єктивною реальністю Російської Федерації, і я думаю, що президент Сполучених Штатів Америки є людина реалістична і бачитиме абсолютно всі підводні камені, які пропонує Російська Федерація в своєму меню зовнішньої політики і економіки", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Також вона прокоментувала зміну голови зовнішньополітичного відомства Федеративної Республіки Німеччина. Зокрема, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що коаліційний уряд в Німеччині має узгоджену політику. Разом з цим, за її словами, зараз Німеччина входить у передвиборчий період парламентських виборів, і це диктує можливість змін у зовнішній політиці.

"Я не думаю, що позиція Німеччини, в який-небудь спосіб, кардинальний, на даному етапі буде змінена стосовно її чіткої позиції щодо санкцій відносно Російської Федерації, стосовно необхідності Російською Федерацією виконання всіх безпекових складових Мінського процесу", - вважає Климпуш-Цинцадзе.

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"Я не думаю, що це змінить налаштованість до того, щоб досягти результату, враховуючи всі обмеження в "нормандській групі", і тому я сподіваюся на нормальний продуктивний діалог з Німеччиною, яка безумовно відіграє дуже серйозну роль для забезпечення цієї єдності і підтримки Європейського Союзу стосовно України", - сказала віце-прем'єр.

Таким чином, вона висловила сподівання, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну.

Як повідомляв УНІАН, Трамп завтра планує провести телефонну розмову з Путіним. Раніше Трамп обіцяв побудувати кращі відносини з Росією, ніж це робив його попередник Барак Обама. Крім того, він висловлювався за скасування санкцій, запроваджених адміністрацією Обами, у разі якщо Кремль допоможе США у боротьбі з терористами. Також Трамп заявляв про намір спробувати укласти угоду з РФ про суттєве скорочення ядерної зброї в обмін на скасування санкцій.

***Сьогодні Франк-Вальтер Штайнмаєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини після більш як трьох років роботи. Він передав свої повноваження колишньому міністру економіки Зіґмару Ґабріелю.