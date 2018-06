ЗМІ дізналися, коли Трамп вперше після інавгурації поговорить з Путіним по телефону

У США ЗМІ дізналися, коли Дональд Трамп проведе першу після інавгурації телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила журналіст NBC Хейлі Джексон у Twitter, посилаючись на джерела у Білому домі.

Читайте такожГоловний радник Трампа: ЗМІ "повинні помовчувати"

Згідно із повідомленням журналістки, Трамп планує поговорити по телефону із Путіним вже цими вихідними.

«Президент Трамп і Володимир Путін, як очікується, поговорять по телефону цими вихідними. Перший виклик після інавгурації», - написала Джексон.

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration.