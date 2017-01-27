ЗМІ дізналися, коли Трамп вперше після інавгурації поговорить з Путіним по телефону

У США ЗМІ дізналися, коли Дональд Трамп проведе першу після інавгурації телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила журналіст NBC Хейлі Джексон у Twitter, посилаючись на джерела у Білому домі.

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Згідно із повідомленням журналістки, Трамп планує поговорити по телефону із Путіним вже цими вихідними.

«Президент Трамп і Володимир Путін, як очікується, поговорять по телефону цими вихідними. Перший виклик після інавгурації», - написала Джексон.

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration. — Hallie Jackson (@HallieJackson) 27 січня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, група американських сенаторів від Демократичної і Республіканської партій має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.