Фейгін оскаржив рішення російського суду про подальший арешт Сущенка

17:09, 27 січня 2017
Політика
80 0

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін сьогодні подав скаргу на рішення Лефортовського суду Москви про продовження терміну тримання під вартою його підзахисного до 30 квітня.

Марк Фейгін подав скаргу на продовження врешту Сущенка / УНІАН

Про це він повідомив у Twitter.

Читайте такожФейгін розповів про позитивні зрушення у звільненні Сущенка

"Сьогодні я подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду на продовження терміну тримання під вартою Сущенка до 30 квітня 2017", - заявив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Лефортовський районний суд Москви 25 січня продовжив термін тримання Сущенка під вартою до 30 квітня.

ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

Лефортовський суд Москви тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Справа Сущенка
Теги: #арешт#Сущенко#Фейгін