Фейгін оскаржив рішення російського суду про подальший арешт Сущенка

Про це він повідомив у Twitter.

Читайте такожФейгін розповів про позитивні зрушення у звільненні Сущенка

"Сьогодні я подав скаргу на рішення Лефортовського районного суду на продовження терміну тримання під вартою Сущенка до 30 квітня 2017", - заявив Фейгін.

И кстати, сегодня я подал жалобу на решение Лефортовского районного суда на продление срока содержания под стражей Сущенко до 30 апреля 2017 — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 січня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, Лефортовський районний суд Москви 25 січня продовжив термін тримання Сущенка під вартою до 30 квітня.

ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

Лефортовський суд Москви тоді ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. 28 листопада суд продовжив термін арешту Сущенка до 30 січня 2017 року.