Справа Сущенка: суд у Москві продовжив арешт українському журналістові (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя, задовольнивши клопотання державного обвинувача.

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Перед початком засідання Сущенко подякував своїй сім'ї, колективу інформагентства «Укрінформ» та всім небайдужим за підтримку.

«Зі мною все добре, почуваю себе нормально, все буде добре. Я вас люблю», - сказав Сущенко.

Журналіст також повідомив, що отримав листи від президента України Петра Порошенка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна, в яких сказано, що вони роблять все необхідне для його звільнення.

«Зміст цих листів дає сили сподіватися на оптимістичне рішення в майбутньому. Хотів би подякувати їм за допомогу і зусилля, які вони докладають для вирішення в позитивному ключі моєї долі», - сказав Сущенко.

«Співвітчизникам хотів би побажати єдності і уникати ненависті», - підкреслив він.

На засіданні суду був присутній консул України Геннадій Брескаленко, який надав суду лист від імені тимчасово повіреного України в РФ Руслана Німчинского, де зазначено, що посольство готове розмістити Сущенка в гостьовому будинку при дипмісії в разі переведення його під домашній арешт.

Крім того, посольство гарантує супровід Сущенка до слідчих і судових органів РФ.

Сущенко також звернувся до суду з проханням допустити в якості громадського захисника консула Брескаленка, проте суд погодився з прокурором і відхилив це клопотання, мотивуючи це «вже наявністю захисника».

Суд пройшов в закритому режимі, журналісти могли бути присутніми в залі тільки на початку засідання та під час оголошення вердикту. Таким чином, було відхилено клопотання захисту про проведення відкритого засідання, так як предметом розгляду суду є продовження терміну утримання під вартою, а не розгляд справи по суті, де є «держтаємниця».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня ФСБ Росії затримала в Москві журналіста "Укрінформу" Романа Сущенко за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.