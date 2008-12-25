Єдиний Центр пропонує урізати зарплату нардепам

Партія “Єдиний Центр” закликає Верховну Раду передбачити у державному бюджеті на 2009 рік скорочення заробітних плат народних депутатів на 25%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії з посиланням на її лідера Ігоря КРІЛЯ.

"У 2008 році інфляція з`їла чверть доходів кожного українця. А відповідальність за це несуть уряд та парламент, який більше часу присвячував самоблокуванню, ніж боротьбі з кризовими явищами. Тому “Єдиний Центр” закликає у державному бюджеті на 2009 рік передбачити скорочення зарплат народних депутатів на 25%. Час віддавати борги", - вважає І.КРІЛЬ.

Народний депутат зазначив, що подібні ініціативи вже втілюються в європейських країнах. За його словами, гарним прикладом є рішення парламентаріїв Латвії чи Президента Ісландії щодо зменшення своїх зарплат на 15%.

«Якщо ж порівняти діяльність влади в цих країнах і у нас, то можна сказати, що 25% - досить незначний штраф за неефективність. Можливо, хоч він змусить народних депутатів більше займатися економікою, а не політикою", - сказав І.КРІЛЬ.