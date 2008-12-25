Ющенко програв багато, а Янукович - все, що міг?

Експерти з політичних питань вважають, що впродовж 2008 року недовіра громадян до інститутів влади в державі суттєво зросла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ.

“Головним підсумком року є втрата довіри, і не лише до інститутів влади, а й до політичної еліти загалом, тому що, фактично, ми бачимо, що 85% наших громадян висловлюються за те, що все йде в неправильному напрямку”, - сказав І.ЖДАНОВ, додавши, що це дані різних соціологічних досліджень.

Він, зокрема, зазначив, що рівень довіри знижується до всіх політиків, “але безумовним лідером тут є Президент України Віктор ЮЩЕНКО, рейтинги якого коливаються в районі 3-4%”. Політолог переконаний, що з такими рейтингами В.ЮЩЕНКО остаточно втратив будь-які шанси бути обраним на наступних президентських виборах, “якщо вони відбудуться чесно, прозоро, демократично і всенародним голосуванням”.

І.ЖДАНОВ вважає, що діяльність Президента на сьогодні “суспільно нівельована”. “Будь-які його (Президента - УНІАН) проекти вже не сприймаються як проекти лідера нації, а сприймаються як висловлювання одного з політиків, до якого дуже мало прислухаються громадяни і найбільша частина політичної еліти”, - додав він.

Зі свого боку політтехнолог Олег МЕДВЄДЄВ висловив думку, що В.ЮЩЕНКО втратив свій вплив як Президент і “як бюрократична фігура він ще рік буде існувати, але як громадсько-політична – все закінчено”. Єдине, що чинний глава держави ще може зробити, вважає експерт, це “забезпечити чесні і справедливі президентські вибори, які мають розпочинатися у другій половині наступного року”.

О.МЕДВЄДЄВ звернув увагу на тенденції у суспільстві, викликані чварами політиків та зниженням довіри до них громадян, – зростання громадського запиту на “тверду руку”, диктатуру в керівництві країною. Він вважає це досить загрозливими явищами для України, розвиток яких не можна допустити.

На думку іншого політолога, директора Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайла ПОГРЕБІНСЬКОГО, суспільство в цілому і кожен пересічний громадянин практично однаково оцінюють те, що відбулося в країні у 2008 році. “Поразки Президента очевидні, і, відповідно, очевидні виграші ТИМОШЕНКО”, - сказав він, додавши, що, на його думку “ці виграші є тактичними, а не стратегічними”.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також вважає, що “все, що міг, програв ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів”, яка цього року продемонструвала не “традиційно потужний кулак”, а “розчепірену п’ятірню” різних груп впливу, котрі по черзі змінювали поведінку партії.