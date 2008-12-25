Томенко хоче повернутися в радіо ефір

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до керівників FM-радіостанцій з проханням щодо співпраці у висвітленні діяльності Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами заступника голови Верховної Ради, до парламенту звертаються багато людей з проханнями відновити пряму трансляцію пленарних засідань в FM-діапазоні.

«Сьогодні такої трансляції не відбувається з об’єктивних причин, адже завершилася дія відповідної угоди між парламентом та «Радіо Рокс Україна» (103,6 FM)», - цитує прес-служба віце-спікер.

М.ТОМЕНКО також повідомив, що відповідна парламентська комісія розгляне усі пропозиції та умови такої співпраці з радіостанціями.

«Сподіваюся, що українці після новорічних свят зможуть слідкувати за роботою Верховної Ради у прямому ефірі FM-радіо», - зазначив М.ТОМЕНКО.